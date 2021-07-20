В Киеве утвердили новые парковочные зоны.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Так, Зона 1, которая охватывает центр Киева и имеет высокий спрос на парковку, расширилась с 66 парковочных площадок на 1451 машиноместо до 224 парковочных площадок на 4320 автомобилей. Также созданы "острова" 1 Зоны внутри 2 Зоны - в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также части территории в пределах Демеевской площади.

Зона 2 (прецентр), уменьшилась с 247 паркоплощадок на 4856 машиномест до 123 площадок на 2847 автомобилей. При этом она расширилась географически. "Острова" 2 Зоны также созданы внутри 3 Зоны - у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово".

Зона 3 - спальные районы с наименьшим трафиком.

В 1 Зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость часа парковки составит 35 грн (до этого действовал тариф 10 грн). Во 2 Зоне, на прилегающих к центру территориях, - 25 грн/час (раньше 7 грн), в спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.