В Украине зафиксировали почти 600 новых случаев COVID-19

На утро 20 июля в Украине зафиксировали 598 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 23 ребенка и 13 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 279 человек, умерло 25 пациентов, выздоровело – 540. Кроме того, совершили 42 411 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровело – 2 181 925, летальных случаев зафиксировали 52 756, провели 11 182 527 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 717 790 человек, за прошедшие сутки – 81 015. Полностью иммунизированы 1 461 875 украинцев.

Днем ранее, 19 июля, сообщили о 182 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.