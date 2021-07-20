Канада откроет границы для вакцинированных туристов в сентябре

Канада откроет свои границы для полностью вакцинированных американцев с 9 августа, а для путешественников из других стран - с 7 сентября.

Как сообщает СBC News, Федеральное правительство также заявило, что с 9 августа дети в возрасте до 12 лет, которые еще не получили разрешения на получение вакцины, будут освобождены от карантинного требования после въезда в Канаду и смогут передвигаться вместе со своими родителями, если они будут соблюдать меры общественного здравоохранения. Но этим детям рекомендуется избегать учреждений с групповыми занятиями, таких как школа, лагеря и детские сады, передает Интерфакс-Украина.

Иностранные путешественники, въезжающие в Канаду, должны будут предоставить доказательства (на английском или французском языках) того, что они полностью привились одной из вакцин, разрешенных для использования в Канаде (Pfizer Inc. Moderna Inc., AstraZeneca или Johnson & Johnson Co.) за 14 дней до прибытия.

Все путешественники должны использовать правительственный портал ArriveCAN для предоставления личной информации. Если они соблюдают правила, введенные правительством, им не придется проходить карантин по прибытии в Канаду.