Антимонопольный комитет рассмотрит предложение Mastercard и Visa о снижении комиссии интерчейндж

Антимонопольный комитет Украины начал дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard Еurope S.A. и Visa International Service Association на снижение размера межбанковских комиссий (интерчейндж) в рамках меморандума с Национальным банком Украины.

Об этом свидетельствует соответствующее решение АМКУ.

"Начато дело о предоставлении разрешения компании Mastercard Еurope S.A. и компании Visa International Service Association на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий...", – говорится в решении.

Напомним, в мае Нацбанк совместно с платежными системами Visa и Mastercard подписали Меморандум о способствовании конкурентному платежному рынку в Украине. Отмечалось, что стороны согласовали подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).

Для этого компании Visa и Mastercard обратились к Антимонопольному комитету с заявлением относительно разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они смогут начать постепенное снижение граничных размеров ставок комиссии интерчейндж. В частности комиссии должны будут составлять:

с 1 июля 2021 – не более 1,2%

с 1 июля 2022 – не более 1%

с 1 июля 2023 – не более 0,9%

Как сообщалось, ранее "Ощадбанк", "Приватбанк" и "Райффайзен банк Аваль" заявили о готовности поэтапно снизить комиссию интерчейндж аналогичным образом и призвали Верховную Раду отказаться от рыночного регулирования комиссии за эквайринг. Это обращение также поддержала платежная систама Mastercard.

"Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен банк Аваль" вместе занимают 87% рынка оплаты через POS-терминалы. Банки-собственники платежных терминалов получают наибольшую долю комиссии интерчейндж за проведение безналичных платежей (2-3% от суммы покупки).

В свою очередь Mastercard занимает 64,8% рынка платежных карт в Украине, она получает 0,3% от суммы платежа.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4178, согласно которому размер интерчейнджа предлагается постепенно снизить до 1% от суммы транзакции с 2021 года с дальнейшим снижением до 0,3% в 2022 году. Против его принятия резко выступили банки и платежные компании.

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