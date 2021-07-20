В Украине стартует последний этап вакцинации против COVID-19, – Минздрав

Украина открывает последний – пятый этап вакцинации населения против COVID-19, во время которого вакцинироваться сможет каждый желающий в возрасте от 18 лет.

При этом приоритет будет предоставляться уязвимым группам населения, в частности, гражданам в возрасте от 60 лет, а также людям с сопутствующими заболеваниями, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди приоритетных групп остаются также медики, педагоги, социальные работники и военные, которые контактируют с большим количеством людей.

Отмечается, что с началом пятого этапа запись в очередь на вакцинацию через сайт или приложение "Дія" перестает работать, так как теперь каждый может записаться непосредственно на прививку.

"Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пункты прививок, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни. Полный перечень пунктов и центров с адресами и телефонами есть на сайте vaccination.covid19.gov.ua", – поясняют в Минздраве.

Кроме того, работников сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, военнослужащих, работников структур государственной безопасности и структур, обеспечивающих работу государства, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, а также организованные коллективы с более 50 желающими вакцинируют мобильные бригады по месту их работы.

Прививки осуществляют вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.

По состоянию на 20 июля уже провели 4,1 млн прививок: 2,7 млн украинцев получили первую дозу, полностью вакцинированы – 1,4 млн граждан.