Неплатежеспособные банки за июнь получили 927 миллионов, – Фонд гарантирования

В течение июня 2021 года поступления средств в ликвидируемые банки Фонда гарантирования вкладов физлиц составили 927,5 млн грн. Большая сумма средств – 894 млн грн – поступила на счета неплатежеспособных банков в июне от продажи активов через электронные аукционы.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Больше всего средств от реализации активов получили:

АО "Родовид Банк" – 293,5 млн грн.

ПАО "Банк "Финансы и кредит" – 229,1 млн грн;

ПАО "КБ "Финансовая инициатива" – 148 млн грн.

17,7 млн грн поступило от погашения кредитов, из этих средств наибольшие поступления получили:

ПАО "КБ "Премиум" – 8,7 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – 5,7 млн грн;

ПАО "Златобанк" – 2,7 млн грн.

Еще 14,2 млн грн поучены от погашения ценных бумаг и 1,7 млн грн – от аренды.

В целом за январь-июнь 2021 года поступления средств в неплатежеспособных банков составили 1,23 млрд грн, в том числе 1,03 млрд грн получено от реализации имущества, 120 млн грн – от погашения кредитов, 64,9 млн грн – от погашения ценных бумаг, 7,9 млн грн – от аренды имущества.

Средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".