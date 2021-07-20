Номинационный комитет избрал представителей государства в набсоветы "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"
Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий во время заседания 19 июля избрал представителей от государства в наблюдательные советы ЧАО "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что во время заседания кандидаты озвучивали свое видение развития компаний, учитывая свою компетенцию. Кроме того, провели сессию вопросов-ответов от членов и независимых экспертов комитета.
"Государство в первую очередь заинтересовано, чтобы ее представители в наблюдательных советах были профессиональными, незаангажированными, имели безупречную репутацию и соответствующую квалификацию", – прокомментировал министр экономики Алексей Любченко.
Джерело: Минэкономики
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