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Номинационный комитет избрал представителей государства в набсоветы "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго"

Номинационный комитет избрал представителей государства в набсоветы

Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий во время заседания 19 июля избрал представителей от государства в наблюдательные советы ЧАО "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что во время заседания кандидаты озвучивали свое видение развития компаний, учитывая свою компетенцию. Кроме того, провели сессию вопросов-ответов от членов и независимых экспертов комитета.

"Государство в первую очередь заинтересовано, чтобы ее представители в наблюдательных советах были профессиональными, незаангажированными, имели безупречную репутацию и соответствующую квалификацию", – прокомментировал министр экономики Алексей Любченко.

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Джерело:  Минэкономики
наглядова рада (563) Укргідроенерго (281) Укренерго (2019)


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