Глава набсовета "Киевстара" уволился из компании
Мобильный оператор "Киевстар" 15 июля прекратил полномочия главы и члена наблюдательного совета Серджи Херреро Ногуэра (со-главный исполнительный директор группы VEON) на основании его заявления по собственному желанию.
Согласно сообщению "Киевстара" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), заявление Ногуэра о сложении полномочий компания получила 30 июня, передает Интерфакс-Украина.
В настоящее время вместо него на должность главы и члена набсовета "Киевстара" никто не назначен.
Серджи Херреро Ногуэр был на должности члена набсовета "Киевстара" с 31 декабря 2020 года, на должности главы - с 11 марта 2021 года.
"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.
Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
Международная группа Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером "Киевстар", а также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и ряде других стран.
Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций.
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