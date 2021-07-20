В Польше работает около 1,5 миллиона украинцев, – посол

В Польше на сегодняшний день работает около 1,5 млн украинцев и обучается около 50 тыс. украинских студентов.

Об этом сообщил Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает Интерфакс-Украина.

"Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работаю в Польше", – сказал он.

Он отметил, что ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Кроме того, посол сообщил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, де собственниками были украинцы, а в 2021 году в Польше уже 16 тыс. предприятий, где собственниками или совладельцами являются украинцы.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).