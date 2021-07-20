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В Польше работает около 1,5 миллиона украинцев, – посол

В Польше работает около 1,5 миллиона украинцев, – посол

В Польше на сегодняшний день работает около 1,5 млн украинцев и обучается около 50 тыс. украинских студентов.

Об этом сообщил Посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает Интерфакс-Украина.

"Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении с 2014 годом, то это приблизительно в 2-3 раза. Сейчас речь идет приблизительно о 1,5 млн украинцев, которые работаю в Польше", – сказал он.

Он отметил, что ориентировочно 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, а остальные работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Кроме того, посол сообщил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, де собственниками были украинцы, а в 2021 году в Польше уже 16 тыс. предприятий, где собственниками или совладельцами являются украинцы.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Польща (2459) трудова міграція (312)


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А где обещанные трудовые места в Украине? Большая стройка, индустриализация все страны, низкие налоги и энергоносители.... Беженцы, беженцы.... С хорошей и перспективной страны не будет такого оттого мигрантов... Шось не туда корабель плывет, часом не тонет?....
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20.07.2021 12:12 Відповісти
Только тупые лохи до сих пор верят в сказки о большой стройке и конце епохи бедности. Большая стройка нужна зеленскому чтобы раздеребанить сотни миллиардов наших денег и закончить свою епоху бедности, а не твою. Говорили ж вам лохам еще два года назад ДумайТЕ!
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20.07.2021 14:37 Відповісти
Только в одной германии, поляков больше миллиона, столько же в британии, а еще есть франция, норвегия, нидерланды, сша, канада и тд тп. Единственное различие между нами и ними, что поляки не избирают клоунов и зеков президентами, поэтому у них с каждым годом жизнь все лучше и лучше. А лохи любящие приколы и дальше будут вынуждены валить из своей страны мыть сортиры у панов, поскольку навести порядок у себя дома - нет мозгов.
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20.07.2021 14:42 Відповісти
Если организованная преступность будет продолжать править Украиной, то скоро в Украине будет миллионов 15 человек и те будут пенсионерами и инвалидами и алкашами и наркоманами.
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20.07.2021 18:35 Відповісти

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