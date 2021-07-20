Для украинских перевозчиков запустили новую онлайн-платформу админуслуг, – Мининфраструктуры

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте запустила кабинет привозчика с некоторыми нововведениями, которые должны упростить предоставление админуслуг перевозчикам, а также сделать его более прозрачным.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Первым этапом запуска системы станет предотвращение ряда коррупционных рисков при заказе, выдаче и учете разрешений на международные перевозки.

"Впервые в публичном доступе будет информация о всех выданных, имеющихся и использованных разрешениях на международные перевозки как на пунктах выдачи, так и на складе Государственной службы Украины безопасности на транспорте. Кроме того, будет отменена плата за бронирование разрешений. Остается только оплата админсбора, как и при предоставлении всех других услуг", – говорится в сообщении.

В Мининфраструктуры пояснили, что речь идет о десятках миллионов гривен, которые сбирались с перевозчиков за администрирование одной из услуг. За 2020 год и первое полугодие 2021 года с рынка было дополнительно собрано 32,5 млн грн – фактически за предоставление админуслуги. С 19 июля услуга бронирования разрешений на международные перевозки стала бесплатной.

Также для перевозчиков введут единое окно входа на получение всех административных услуг от Укртранбезопасности. Функционал единого кабинета перевозчика будет расширен.

Отмечается, что модуль онлайн-заказа и учета разрешений на международные грузовые перевозки на новой платформе уже работает с 19 июля.

Кроме того, платформа впервые откроет доступ к конкурсу по распределению книг ЕКМТ и к разрешениям на совершение пассажирских перевозок. Также через систему введут учет разрешительных документов через штрих-коды и круглосуточное видеонаблюдение на пунктах выдачи разрешений.