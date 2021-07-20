БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
821 1

Киевская полиция задержала женщину, ограбившую отделение банка. ФОТО

Киевская полиция задержала женщину, ограбившую отделение банка. ФОТО

Киевская полиция задержала женщину за вооруженное разбойное нападение на отделение банка на улице Автозаводской.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Отмечается, что женщина зашла в банковское помещение и кинула подожженную бутылку с жидкостью, а после этого, угрожая пистолетом, начала требовать деньги.

Работники банка выполнили ее просьбу, однако на выходе ее уже ждали сотрудники полиции.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Начато уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киевская полиция задержала женщину, ограбившую отделение банка 01

Киевская полиция задержала женщину, ограбившую отделение банка 02

Автор: 

Джерело:  Полиция Киева
банки (7011) пограбування (6) патрульна поліція (23)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довели людей до подолання межі бідності.
показати весь коментар
20.07.2021 13:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 