Киевская полиция задержала женщину, ограбившую отделение банка. ФОТО

Киевская полиция задержала женщину за вооруженное разбойное нападение на отделение банка на улице Автозаводской.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Отмечается, что женщина зашла в банковское помещение и кинула подожженную бутылку с жидкостью, а после этого, угрожая пистолетом, начала требовать деньги.

Работники банка выполнили ее просьбу, однако на выходе ее уже ждали сотрудники полиции.

В результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.

Начато уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.