Киевская полиция задержала женщину, ограбившую отделение банка. ФОТО
Киевская полиция задержала женщину за вооруженное разбойное нападение на отделение банка на улице Автозаводской.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.
Отмечается, что женщина зашла в банковское помещение и кинула подожженную бутылку с жидкостью, а после этого, угрожая пистолетом, начала требовать деньги.
Работники банка выполнили ее просьбу, однако на выходе ее уже ждали сотрудники полиции.
В результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной.
Начато уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Джерело: Полиция Киева
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GHblehjr
показати весь коментар20.07.2021 13:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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