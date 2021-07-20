В Украине появилась новая группа поставщиков энергоресурсов Tolk, которую образовали три компании: ООО "Закарпаттяенергозбут", ООО "Волиньелектрозбут" и ООО "Августа".

Об этом сообщается на официальном сайте группы.

Ключевая задача Группы – предоставление потребителям бесперебойных поставок энергоресурсов, создание прозрачных и доверительных отношений с партнерами и повышение эффективности работы энергорынка Украины.

"Стабильность и надежность поставок энергоресурсов – всегда были и будут оставаться приоритетом в нашей деятельности. Мы верим, что объединив профессиональный опыт участников рынка, их практические наработки и новейшие технологии, мы получим синергетический эффект в пользу конечных потребителей", - отметил СЕО группы Владимир Крупко.

Tolk - это коллектив из 358 профессионалов, 3,3 млрд кВт-ч поставки электроэнергии в год и 860 тыс. клиентов. Участники Группы продолжат активную деятельность как на локальном, так и на всеукраинском уровнях, работая над диджитализацией и развитием дополнительных услуг для своих клиентов.