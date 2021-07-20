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Минцифры и Минобразования купят для учителей ноутбуков на 980 миллионов

Минцифры и Минобразования купят для учителей ноутбуков на 980 миллионов

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины планируют закупить для школьных учителей 60 тыс. ноутбуков до конца года в рамках цифровизации образовательной сферы.

На эти цели в госбюджете предусмотрены 980 млн грн, сообщают в Министерстве цифровой трансформации и Министерстве образования и науки.

"Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках – это будущее образования. Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", – сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ожидается, что каждый ноутбук будет стоить около 20 тыс. грн. Такую стоимость рассчитали по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка.

Заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, что сегодня интеграция цифровой культуры в учебных заведениях становится центральной, стратегической и фундаментальной частью учебного процесса. Она подчеркнула, что каждый украинский учитель должен быть обеспечен необходимой техникой и обладать цифровыми навыками. Поэтому Минцифры и Минобразования запускают инициативу "Ноутбук каждому учителю".

Отмечается, что в госбюджете-2021 года предусмотрено дополнительное финансирование – 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в заведениях общего среднего образования. В частности, 980 млн грн выделены именно на приобретение ноутбуков.

Использовать субвенцию можно будет на условиях софинансирования:

  • 70% – за счет субвенции, 30% – за счет местных бюджетов для г.Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных громад, где население составляет более 40 тыс. человек.
  • 90% – за счет субвенции, 10% – за счет местных бюджетов для городских территориальных громад, где численность населения составляет менее 40 тыс. человек.
  • 95% за счет субвенции, 5% – за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.

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Джерело:  Минцифры и МОН
Міносвіти (238) вчитель (66) Мінцифри (825)


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