Минцифры и Минобразования купят для учителей ноутбуков на 980 миллионов
Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины планируют закупить для школьных учителей 60 тыс. ноутбуков до конца года в рамках цифровизации образовательной сферы.
На эти цели в госбюджете предусмотрены 980 млн грн, сообщают в Министерстве цифровой трансформации и Министерстве образования и науки.
"Электронные журналы и дневники, онлайн-конференции, презентации на уроках – это будущее образования. Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", – сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ожидается, что каждый ноутбук будет стоить около 20 тыс. грн. Такую стоимость рассчитали по результатам консультаций с вендорами и после анализа рынка.
Заместительница министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, что сегодня интеграция цифровой культуры в учебных заведениях становится центральной, стратегической и фундаментальной частью учебного процесса. Она подчеркнула, что каждый украинский учитель должен быть обеспечен необходимой техникой и обладать цифровыми навыками. Поэтому Минцифры и Минобразования запускают инициативу "Ноутбук каждому учителю".
Отмечается, что в госбюджете-2021 года предусмотрено дополнительное финансирование – 1 млрд грн на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время образовательного процесса в заведениях общего среднего образования. В частности, 980 млн грн выделены именно на приобретение ноутбуков.
Использовать субвенцию можно будет на условиях софинансирования:
- 70% – за счет субвенции, 30% – за счет местных бюджетов для г.Киева, областных бюджетов и бюджетов территориальных громад, где население составляет более 40 тыс. человек.
- 90% – за счет субвенции, 10% – за счет местных бюджетов для городских территориальных громад, где численность населения составляет менее 40 тыс. человек.
- 95% за счет субвенции, 5% – за счет местных бюджетов для сел, поселков, горных населенных пунктов и городов на линии соприкосновения.
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