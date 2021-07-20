Нацбанк выиграл суд у акционера обанкротившегося банка "Киевская Русь"

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы мажоритарного акционера ПАО "Банк "Киевская Русь" и оставил в силе решение суда от 31 марта 2021 года о закрытии производства по иску к Нацбанку относительно обязательства возобновить деятельность обанкротившегося банка.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что истцом по этому делу выступал мажоритарный акционер, экс-глава правления ПАО "Банк "Киевская Русь" Виктор Братко, которому принадлежит 29,4% акции финучреждения.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Суд снова подтвердил, что независимо от факта отмены в судебном порядке решений Нацбанка относительно выведения банков с рынка, Фонд гарантирования вкладов должен завершить процедуру ликвидации неплатежеспособного банка. Ликвидация такого банка является необратимым процессом, а какие-либо попытки со стороны акционеров неплатежеспособных банков ее избежать несут в себе угрозу нарушения прав вкладчиков и других кредиторов этих банков", – прокомментировал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента регулятора Виктор Григорчук.

Напомним, 20 марта 2015 года в ПАО "Банк "Киевская Русь" во исполнение решения исполнительной дирекции Фонд гарантирования от 19 марта 2015 года №61 была введена временная администрация. С 17 июля 2015 года начата процедура ликвидации банка.

Балансовая стоимость активов банка "на бумаге" составляла 5,63 млрд грн, рыночная стоимость, по данным независимых оценщиков, – 1,34 млрд грн. При этом сумма утвержденных акцептующих требований кредиторов составляет 5,38 млрд грн.