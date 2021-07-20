БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 147 0

Жилье во втором квартале подорожало на 14%, – Госстат

Жилье во втором квартале подорожало на 14%, – Госстат

Индекс цен на жилье в Украине по итогам апреля-июня 2021 года составил 114% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает Интерфакс-Украина.

При этом, по ее данным, цены на первичном рынке выросли на 12,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16,2%, наименее – двухкомнатные (на 11,2%).

По данным Госстата, на вторичном рынке жилье подорожало за год на 14,7%. Менее всего прибавили в цене однокомнатные квартиры – на 12,8%, больше всего – двухкомнатные (на 16,5%).

По сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 4%, на первичном – на 4,6%, на вторичном – на 3,6%.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
житло (596) ціни (3535) Держстат (1435)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 