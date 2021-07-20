Нацбанк исключил из реестров три компании

Национальный банк исключил из Реестра финансовых учреждений две компании – ООО "Проксима-груп" и ООО "Компания-Атлант". Еще одну компанию – ООО "Олмакс групп" – из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениям, но имеющих право предоставлять отдельные финуслуги.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующие решения были приняты на основании заявлений самих компаний.

"Проксима-груп" и "Компания -Атлант" имели по три лицензии – на предоставление услуг по факторингу, финансовому лизингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. Все лицензии были отозваны 18 июня.

У "Олмакс груп" не было лицензий на предоставление финансовых услуг.

Кроме того, Нацбанк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг пяти компаниям: