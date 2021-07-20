Крупнейшие сети повысили цены на автогаз до нового рекорда

Средняя цена сжиженного газа в крупных сетях АЗС во вторник, 20 июля, выросла еще на 30 копеек – до 16,30 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечает издание, это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости этого вида топлива в Украине.

В частности, консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 75-78 копеек – до 15,57-15,59 грн/л.

На станциях сети WOG автогаз подорожал на 10 коп. – 17,38 грн/л.

Сети AMIC и UPG подняли цены на 31 и 38 коп. – до 16,08 и 16,53 грн за литр соответственно.

Сжиженный газ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 24 и 10 коп. – до 16,27 и 15,91 грн/л.

В сети Chipo цена выросла на 36 копеек – до 15,96 грн/л.

Сети "Автотранс", "Параллель", BVS, "Катрал", "Авантаж", Mango, Marshal и другие подняли цены на 10-40 копеек за литр.

Как сообщалось, за прошедшие выходные, с 16 по 19 июля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек – до 16 грн/л. В последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "А-95" называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов.