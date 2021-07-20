Финляндия откроет границы для вакцинированных против COVID-19 украинцев
Финляндия с 26 июля открывает границы для украинских граждан, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Согласно данным интерактивной карты МИД, финская сторона признает такие вакцины как: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (ранее Moderna), Vaxzevria (ранее COVID-19 Vaccine AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD и CoronaVac.
Кроме того, украинцы смогут пересечь границу Финляндии при наличии негативного ПЦР-теста и подтверждения того, что человек переболел COVID-19, однако исключительно при наличии уважительной причины поездки.
Джерело: Twitter
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