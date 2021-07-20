Рада разблокировала подписание закона о трансформации "Укроборонпрома"

Верховная Рада отклонила три проекта постановлений об отмене принятия во втором чтении и в целом проекта закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенных депутатами от фракции "Батькивщина" проектов постановлений №№3822-П, 3822-П1 и 3822-П2 проголосовали 31-34 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.

После этого законопроект "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" может быть подписан спикером Верховной Рады и передан на подпись президенту.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект №3822 во втором чтении 13 июля.

Законом предусмотрена трансформация госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству, а также создание отраслевых бизнес-объединений на базе входящих в состав концерна предприятий.