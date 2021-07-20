За границей работают до 5 миллионов украинцев, – Институт демографии

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ, за рубежом работает от 3 млн до 5 млн украинцев.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Трудовые ресурсы" рассказала директорИинститута демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Укринформ.

"Как минимум 3 млн, как максимум 5 млн человек", - сказала Либанова.

Она отметила, что главным фактором миграции является неравенство между странами. Люди, которые принимают решение уехать, уверены, что там им будет лучше, и это касается не только заработной платы.

"Если бы все измерялось только деньгами, то можно было бы эту проблему решить", - заметила Либанова.

Ранее сообщалось, что в Польше на сегодняшний день работает около 1,5 млн украинцев и обучается около 50 тыс. украинских студентов.

До этого сообщалось, что Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС..