Рада разблокировала подписание законов о Высшем совете правосудия

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проекты постановлений об отмене своего решения от 14 июля о принятии в целом законопроекта о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Службы дисциплинарных инспекторов и законопроекта об установлении админответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора ВСП.

Парламент на внеочередном заседании 20 июля отклонил шесть соответствующих проектов постановлений, зарегистрированных членами фракций "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и группы "Довира", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, законопроект №5068 вносит изменения в законы "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия" и определить создание Этического совета, члены которого будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Согласно закону, в первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции.

Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов.

В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

К полномочиям членов Этического совета относиться устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Заключительные и переходные положения законопроекта предполагают провести процедуру оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда, в течение шести месяцев после утверждения состава Этического совета.

Кроме того, закон определяет порядок деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Вместе с тем Рада поддержала поправку №733, которая позволяет увольнять членов ВСП без решения органа, который их избрал или назначил, то есть съезда судей Украины, съезда адвокатов Украина, всеукраинской конференции прокуроров, съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Согласно поправке, в случае негативного вывода в отношении члена ВСП субъект назначения имеет его рассмотреть и поддержать или отклонить. Если ни одно из решений не было принято на протяжение трёх месяцев, то член ВСП считается автоматически уволенным.

Законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (ВСП) о предоставлении информации или документов или предоставлении заведомо неправдивой информации на запрос от имени ВСП. Это закон по содержанию связан с законопроектом №5068 о создании Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия, а также Службы дисциплинарных инспекторов и с законопроектом №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства о подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции.