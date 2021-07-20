"Укртатнафта" Коломойского планирует увеличить долю на рынке бензина

ПАО "Укртатнафта" планирует увеличить свою долю на рынке бензинов Украины, запустив с 1 августа вторую технологическую "цепочку", которая позволит выйти на максимальные объемы переработки нефтяного сырья в объеме 14 тыс. тонн в сутки.

Как сообщает пресс-служба компании, с целью увеличения производства на август законтрактовано 4 танкера нефтяного сырья.

"Ведутся подготовительные работы для запуска установок первичной переработки нефти, каталитического крекинга, каталитического риформинга. В процессе переработки будут задействованы все технологические установки завода", – сказано в сообщении.

Компания планирует предложить дополнительные объемы топлива как в рамках существующих контрактов, так и новым клиентам.

Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) закончила 2020 год с чистой прибылью 794,1 млн грн. В последний раз перед этим компания демонстрировала положительный финансовый результат в 2014 году. В 2020 году Кременчугский НПЗ нарастил переработку на 18% по сравнению с 2019 годом – до 2,95 млн. тонн.

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к Александру Ярославскому.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн за захват компании, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.