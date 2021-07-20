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Миллиардер Безос успешно слетал в космос на челноке собственной компании. ВИДЕО

Миллиардер Безос успешно слетал в космос на челноке собственной компании. ВИДЕО

Компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом 20 июля провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и возвращение пилотируемой капсулы на парашюте.

Прямая трансляция проходила на официальном YouTube-канале компании, передает Укринформ.

Старт состоялся в 08:12 утра по местному времени и длился чуть более 10 минут. Ракетоноситель примерно за четыре минуты вывел капсулу с астронавтами на траекторию суборбитального полета с максимальной высотой 107 километров над уровнем моря. После этого капсула отделилась от ракеты и приземлилась с помощью парашютной системы в пустыне Техаса. Ракетоноситель New Shepard совершил автоматическую посадку на специальную площадку.

На борту New Shepard находился сам Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен – выпускник средней школы из Нидерландов.

Фанк была в составе учебной программы США 1960-х годов "Женщины в космосе", пока ее не закрыли во время холодной войны. Несмотря на одни из лучших результатов подготовки, Фанк до этого так и не удалось выйти в космос. 20 июля она установила рекорд самого старшего человека, который покинул Землю. В то же время Деймен стал самым молодым астронавтом на момент запуска.

Поскольку в капсуле находились два Безоса, Марк использовал не свою фамилию, а псевдоним DEMO – абривеатуру от имен его четверых детей – Дрю, Элли, Миа и Оуэн.

Планируется, что следующие полеты Blue Origin будут проходить с шестью туристами на борту.

Перед полетом астронавты прошли двухдневные тренировки, в том числе симуляцию всего полета на капсуле-тренажере. Сама капсула оборудована полулежащими креслами, которые поглощают перегрузки, а также большими окнами, откуда можно наблюдать за видами на границе земной атмосферы, где начинается космос.

В целом, это второй коммерческий полет с туристами на борту. Первый осуществила 11 июля компания Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

В будущем ожидается, что рынок космического туризма станет высококонкурентным, и билеты будут стоить до $250 тыс. за одно место на суборбитальных полетах.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
космос (518) польоти (160) туризм (790) Джефф Безос (34)


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Топ коментарі
+13
русофобия какая-то....
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20.07.2021 18:20 Відповісти
+11
Кацапы, как вам батут?
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20.07.2021 17:46 Відповісти
+9
В сша будущее уже наступило, а у нас наркоман, нищета и враг у ворот.
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20.07.2021 19:27 Відповісти
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Кацапы, как вам батут?
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20.07.2021 17:46 Відповісти
Ща Рогозин даст мощный ответ Чемберлену, вот только мультипликаторы закончат.
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20.07.2021 20:16 Відповісти
а мы чем блеснем?
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20.07.2021 21:03 Відповісти
А мы во-первых не называем себя космической сверхдержавой, во-вторых не называем американские корабли батутами, а в-третьих тоже можем кое-чем похвастаться, а именно:
После провозглашения независимости при участии Украины выполнено 125 запусков ракет-носителей, с использованием которых на орбиту было выведено 238 спутника, на украинскую промышленность приходилось ежегодно от 9 до 11 % всех ракетных запусков в мире.
Созданы «Океан-О», «АУОС», «Микрон», «Сич-1», "РД861К", "Циклон-4".
И контрольный в голову: дочерняя компания Firefly Black LLC компании Firefly Aerospace украинца Макса Полякова недавно заключила контракт с NASA по выводу спутников на орбиту.
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20.07.2021 21:52 Відповісти
з жопи світу у космос не літають
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20.07.2021 22:10 Відповісти
а кацапи не любят летат,
ани любят лудей убиват...
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20.07.2021 22:50 Відповісти
І це - вже друга модель батута і знову ПРАЦЮЄ, аж зло бере, чи не так кацапчєгі?
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23.07.2021 14:07 Відповісти
русофобия какая-то....
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20.07.2021 18:20 Відповісти
В сша будущее уже наступило, а у нас наркоман, нищета и враг у ворот.
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20.07.2021 19:27 Відповісти
а "У НАС" ЦЕ -У ",чи у ВАС"?
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21.07.2021 09:41 Відповісти
10 хвилин, Карл ... 10 хвилин ...
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20.07.2021 20:39 Відповісти
Начинается новая эра. Частные космические полеты, вертикальная посадка носителя. РФ нечем крыть
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20.07.2021 22:21 Відповісти
Представляю какой у экипажа уровень адреналина.
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20.07.2021 22:42 Відповісти
Эта фсё русофобский фейк! Проклятые бесскрепные пиндосы сняли это видео на подземной студии имени Далженка в Киеве! Устроим крестный ход в протест амиреканским провокациям против мирных удмуртов!
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20.07.2021 23:20 Відповісти
Кто понял это полноценный полет в космос или полупокерный, без выхода корабля в реальный космом, как перед этим бородатенький британский миллиардер летал. Похоже второе.
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21.07.2021 07:17 Відповісти
Дядьку, це був суборбітальний політ. Тобто умовну межу космосу, лінію Кармана, вони перетнули і в комічний простір вийшли, але супутником Землі не стали, себто не стали обертатися навколо неї,як супутники.
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21.07.2021 09:35 Відповісти
Вы написали в "комIчний простiр", значит вы согласны что это полупокерний полет, а не полноценный)
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21.07.2021 09:40 Відповісти
Мені не зрозуміла ваша дилетантська лексика. Є в космонавтиці чіткі ВИЗНАЧЕНІ ПОНЯТТЯ :ОРБІТАЛЬНИЙ І СУБОРБІТАЛЬНИЙ ПОЛІТ. ПОДИвіться і розберіться, в чому різниця. Там все, доволі, просто, якщо вчили фізику у середній школі.
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23.07.2021 14:02 Відповісти
Тому і СУБ-орбітальний політ , а не ОРБІТАЛЬНИЙ
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21.07.2021 09:36 Відповісти
Паразиты общества-миллиардеры не знают куда деть бабло,слетали на 100км они в космос на пол-часа,ну идиотия полная,потом слезли как с х.я баба,радуются как дети,отвратительное зрелище..А холопы прихлопывают в ладоши..
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21.07.2021 10:23 Відповісти
для того, чтобы безос слетал в космос тысячи его наемных работничков фигачат на складах с далеко не с такими радужным рабочим распорядком как привыкли в Украине (5 минут работаешь - 5 минут куришь)
Скажу вам одну очевидную вещь - миллиардерами( та даже и миллионерами) без дерьма не становятся.
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21.07.2021 13:12 Відповісти
"абривеатуру" - цензор, на каком это "езыке" слово?
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22.07.2021 21:20 Відповісти
Мені не зрозуміла ваша дилетантська лексика. Є в космонавтиці чіткі ВИЗНАЧЕНІ ПОНЯТТЯ :ОРБІТАЛЬНИЙ І СУБОРБІТАЛЬНИЙ ПОЛІТ. ПОДИвіться і розберіться, в чому різниця. Там все, доволі, просто, якщо вчили фізику у середній школі.
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23.07.2021 14:04 Відповісти

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