Миллиардер Безос успешно слетал в космос на челноке собственной компании. ВИДЕО

Компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом 20 июля провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и возвращение пилотируемой капсулы на парашюте.

Прямая трансляция проходила на официальном YouTube-канале компании, передает Укринформ.

Старт состоялся в 08:12 утра по местному времени и длился чуть более 10 минут. Ракетоноситель примерно за четыре минуты вывел капсулу с астронавтами на траекторию суборбитального полета с максимальной высотой 107 километров над уровнем моря. После этого капсула отделилась от ракеты и приземлилась с помощью парашютной системы в пустыне Техаса. Ракетоноситель New Shepard совершил автоматическую посадку на специальную площадку.

На борту New Shepard находился сам Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен – выпускник средней школы из Нидерландов.

Фанк была в составе учебной программы США 1960-х годов "Женщины в космосе", пока ее не закрыли во время холодной войны. Несмотря на одни из лучших результатов подготовки, Фанк до этого так и не удалось выйти в космос. 20 июля она установила рекорд самого старшего человека, который покинул Землю. В то же время Деймен стал самым молодым астронавтом на момент запуска.

Поскольку в капсуле находились два Безоса, Марк использовал не свою фамилию, а псевдоним DEMO – абривеатуру от имен его четверых детей – Дрю, Элли, Миа и Оуэн.

Планируется, что следующие полеты Blue Origin будут проходить с шестью туристами на борту.

Перед полетом астронавты прошли двухдневные тренировки, в том числе симуляцию всего полета на капсуле-тренажере. Сама капсула оборудована полулежащими креслами, которые поглощают перегрузки, а также большими окнами, откуда можно наблюдать за видами на границе земной атмосферы, где начинается космос.

В целом, это второй коммерческий полет с туристами на борту. Первый осуществила 11 июля компания Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

В будущем ожидается, что рынок космического туризма станет высококонкурентным, и билеты будут стоить до $250 тыс. за одно место на суборбитальных полетах.