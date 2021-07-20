Система мониторинга выбросов должна полноценно заработать в 2022 году, – Абрамовский

Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МОВ), запущенная в начале 2021 года, должна полноценно заработать в 2022 году.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эксклюзивном интервью порталу Green Deal, передает Интерфакс-Украина.

"В следующем году система МОВ уже должна заработать полноценно. Мы от всех (предприятий) получим данные по выбросам, проверим их с помощью аудиторов, которых привлечет Минэкономики, и верифицируем в соответствии со стандартизированной методологией. Затем мы будем учитывать выбросы в нашей базе данных и синхронизируемся с Государственной налоговой службой", - сказал Абрамовский.

Он отметил: если раньше предприятия считали выбросы парниковых газов на свое усмотрение и подавали данные для расчета экологических налогов, полученные по собственным методикам, то впредь будет внедрена полностью стандартизированная процедура.

По мнению Абрамовского, понадобится два-три года для мониторинга и верификации, чтобы получить от предприятий устоявшуюся информацию по выбросам. После этого станет возможным создание национальной системы торговли выбросами.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленному проекту Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2), выбросы СО2 на промышленных предприятиях Украины увеличатся на 16% к 2030 году от уровня 2019 года.