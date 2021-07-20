Польша может перепродать часть вакцин Украине на следующей неделе, – СМИ

Польское правительство на следующей неделе может перепродать до 4 миллионов доз вакцин против коронавируса Украине и балканским странам.

Об этом сообщил руководитель Агентства стратегических запасов Польши Михал Кучмеровский, передает Европейская правда со ссылкой на польское издание RMF24.

"В настоящее время у нас на складе примерно 5 млн доз вакцин. Для нас самое главное – это вакцинировать общество, но мы можем продать до четырех миллионов доз, учитывая ближайшие поставки вакцин в Польшу", – рассказал Кучмеровский.

Польша хочет продать препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации. Это будут как препараты AstraZeneca, так и вакцины Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны. О готовности купить вакцины сообщили 26 стран, общий спрос составляет 40 млн доз.

В то же время Польша не будет зарабатывать деньги на продаже препаратов, поскольку это запрещено соглашением Европейской комиссии, которая вела переговоры об их поставке в страны ЕС. Поэтому Польша будет перепродавать вакцины по цене, которую заплатила. В некоторых случаях вакцины будут предоставляться бесплатно.

В Польше с конца декабря, когда началась вакцинация против COVID-19, было проведено более 32,8 миллиона прививок. Более 16,3 миллиона человек полностью вакцинированы, однако в последнее время темпы вакцинации упали.

Как сообщалось, Польша заказала примерно 100 млн доз вакцин против COVID-19 производства различных компаний, этого объема должно хватить для вакцинации 58 миллионов человек.

Министр здоровья страны Адам Недзельский объяснял, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.