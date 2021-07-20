Бюджет получил с начала года 1 миллиард от аренды госимущества, – ФГИ

С начала 2021 года в бюджет поступил 1 млрд грн от аренды государственного имущества.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Укринформ.

"С начала года, если оценивать в денежном эквиваленте, в бюджет поступил уже 1 млрд грн. Заключено с начала года 1985 новых договоров аренды", - сказал Сенниченко.

По его словам, общая арендная плата по новым договорам составляет 16,6 млн грн в месяц. Кроме того, бюджет получает средства по договорам аренды, которые были подписаны в предыдущие периоды.

В среднем рост цены аренды имущества на аукционах ФГИ оценивает в 97% в первом полугодии этого года.

Сенниченко отметил, что ранее лишь в 3,6% случаев сдачи госимущества в аренду на объект претендовало двое и более участников. В первом полугодии этого года данный показатель вырос в 7 раз.

Ранее сообщалось, что Киев принял решение сдать часть площадей Житнего рынка, который является коммунальным имуществом, в аренду частным владельцам.