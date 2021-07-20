В "Дія City" учли все потребности IT-бизнеса, – комментарии предпринимателей

IT-компании положительно оценивают законопроекты о "Дія City". Отмечается, что законодатели прислушались к просьбам со стороны отрасли и убрали ряд спорных моментов.

Доработанный проект закона №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", которым предусматривается введение в Украине специального правового режима "Дія City", 15 июля был принят во втором чтении. Представители бизнеса пояснили, действительно ли в обновленной редакции учтены пожелания отрасли, передает MC.Today.

"Каждая компания должна сама решать, нужно ли ей переходить на новую модель работы, исходя из особенностей и потребностей своего бизнеса", – прокомментировал председатель EPAM в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк.

Он отметил, что на данном этапе в компании положительно оценивают законопроекты о "Дія City", поскольку законодатели прислушались к просьбам со стороны отрасли и убрали ряд спорных моментов, и назвал принятие законопроекта "решением, которое устраивает большинство".

Антонюк напомнил, что участие в спецрежиме есть абсолютно добровольным и у компаний всегда будет оставаться возможность вернуться к привычному для них формату работы. Он также рассказал, что дальнейшая оценка инициативы будет зависеть от подзаконных актов, которые будут разработаны в рамках имплементации новой модели. В компании будут внимательно следить за развитием событий, соответствием новых документов духу проекта и достигнутым ранее договоренностям.

По мнению HR директора Luxoft Ukraine Елены Самборской, Министерство цифровой трансформации учло позицию IT-бизнеса в доработке проекта "Дія City". Самборская утверждает, что в большинстве вопросов был найден компромисс.

Тем не менее еще нужно принять налоговый законопроект №5376, который является чрезвычайно важным. По словам Самборской, как только президент подпишет все документы и они будут опубликованы, в компании будут принимать решение о присоединении к "Дія City".

"Дія City" – это специальный правовой режим для IT-индустрии в Украине, который должен способствовать развитию цифровой экономики, созданию отечественных инновационных продуктов и развития IT-образования в Украине.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что специальный правовой режим "Дія City" поможет увеличить доходы от IT с $6 млрд до $16,5 млрд до 2025 года.