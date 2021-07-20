Большинство украинских мигрантов в Португалии получили гражданство этой страны, – посол

Количество украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается, в первую очередь из-за получения ими гражданства этой страны.

Об этом посол Украины в Португальской Республике Инна Огнивец сообщила на всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент в Португалии проживает около 30 тыс. граждан Украины. Украинская община находится на пятом месте среди других мигрантов, общее число которых составляет около 600 тыс. Численность украинских мигрантов в Португалии с годами существенно сокращается. Для сравнения, в период до 2008-2009 годов численность украинской общины в Португалии составляла более 100 тыс. лиц, а в начале 2010 года – 52,5 тыс. лиц", – сказала Огнивец.

При этом она подчеркнула, что сокращение украинских мигрантов обусловлено не массовым выездом из страны, а получением португальского гражданства, после чего такие лица исключаются из списка иностранных граждан.

Как сообщалось, по данным Посольства Украины в Республике Польша, в этой стране на сегодняшний день работает около 1,5 млн украинцев и обучается около 50 тыс. украинских студентов.