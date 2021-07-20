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Минфин разместил облигации внутреннего займа на 7,8 миллиарда

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 7,8 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 20 июля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 7,75 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных годичные ОВГЗ были размещены на 1,93 млрд грн под 10,99% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 144,45 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 5,38 млрд грн под 12,09% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 18,11 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 16,69 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в евро облигации сроком обращения один год на 8,16 млн евро под 2,5% годовых.

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 7,8 миллиарда 01

Как сообщалось, на состоявшемся на минувшей неделе аукциону по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов увеличило объем привлеченных средств до 9,89 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Автор: 

держборг (1097) Мінфін (2948) ОВДП (813) облігації (1475)


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а шо скажет Китай ??? с ними хоть проконсултировались ? а то дядюшка Ляо и осерчать мо-
жет и послать нас на.... мвф............
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21.07.2021 09:00 Відповісти
Каждый день торгуют какими то фантиками,делают бабло из воздуха,поистине золотые времена для Зеленой поросли.
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21.07.2021 10:37 Відповісти
Цю фігню започаткувили при Порошенко. Зелені її продовжують, так як нічого нового не можуть придумати.
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21.07.2021 12:33 Відповісти

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