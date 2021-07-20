Минфин разместил облигации внутреннего займа на 7,8 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 20 июля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 7,75 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных годичные ОВГЗ были размещены на 1,93 млрд грн под 10,99% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 144,45 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

От размещения двухлетних ОВГЗ поступило 5,38 млрд грн под 12,09% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были размещены на 18,11 млн грн под неизменные 12,3%, а пятилетние облигации – на 16,69 млн грн под 12,59% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в евро облигации сроком обращения один год на 8,16 млн евро под 2,5% годовых.

Как сообщалось, на состоявшемся на минувшей неделе аукциону по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов увеличило объем привлеченных средств до 9,89 млрд грн, сохранив ставки доходности.