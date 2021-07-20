"Нафтогаз" взыскал с "Черкассыгаз Сбыта" 69 миллионов долга

ООО "Черкассыгаз Сбыт" выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 68,5 млн грн долга за потребленный в 2018-2020 годах газ по решению судов.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", таким образом предприятие выполнило решение Хозяйственного суда Черкасской области от 18 марта 2021 года и Северного апелляционного хозяйственного суда от 2 июня 2021 года.

"Задолженность "Черкассыгаз Продаж" была сформирована в рамках договора купли-продажи газа для потребностей населения, заключенного еще в конце 2018 года", – уточнили в компании.

Как сообщалось, неделей ранее "Нафтогаз Украины" взыскал долг на сумму 100,4 млн грн с АО "Днепропетровскгаз" на основании решения суда. Этот долг возник по договору купли-продажи природного газа для производственно-технологических расходов (ПТО) от 4 января 2013 года.