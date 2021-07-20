Беларусь запретила вывоз гречки и пшеничной муки

Правительство Беларуси ввело запрет на вывоз гречки и пшеничной муки.

Это предусмотрено постановлением Совмина № 412 "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров", сообщает Национальный правовой интернет-портал страны, передает Интерфакс-Украина.

"Согласно документу, установлен временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства-члены ЕАЭС муки из пшеницы и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обсушенного, готовых пищевых продуктов из гречихи независимо от страны происхождения указанных товаров; за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта (таможенные процедуры)", - говорится в сообщении.

Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления, но фактический вывоз которых за пределы республики осуществляется после вступления в силу настоящего постановления.

Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, перемещаемые транзитом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.