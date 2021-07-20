На "Ривнеазоте" Фирташа произошел выброс рыжего газа (обновлено)

Над предприятием "Ривнеазот" вечером 20 июля появилась рыжая туча из-за разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты.

Как сообщил руководитель по коммуникациям Group DF Олег Арестархов, в которую входит предприятие, на "Ривнеазоте" произошел выброс нитрозных газов, передает Суспільне.

Он уточнил, что на предприятии произошла разгерметизация трубопровода в цехе азотной кислоты.

"Была действительно нештатная ситуация, но в течение 40 минут она была ликвидирована. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов (газообразные отходы, содержащие оксиды азота, – ред.) в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – сообщил Арестархов.

Он заверил, что показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм. Угрозы окружающей среде и людям нет, а предприятие вернулось к работе в штатном режиме.

По информации журналиста Суспільного, который находится у админкорпуса "Ривнеазота", облака газа уже не видно, охранник завода сообщил, что на предприятии никого нет, потому что рабочий день закончился.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уверяет, что угрозы людям и окружающей среде из-за выброса газа нет.

"20 июля около 17:10 вблизи г. Ривне на территории завода ПАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн.