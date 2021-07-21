Производство металлопроката выросло с начала года на 6%, – "Укрметаллургпром". ИНФОГРАФИКА

В январе-июне 2021 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 9,63 млн тонн металлопроката (106,57% относительно аналогичного периода 2020 года), из которых экспортировано порядка 7,84 млн тонн, или 81,4%. В аналогичном периоде 2020 года доля экспорта составляла около 82,2% (7,43 млн тонн при общем производстве металлопроката 9,03 млн тонн).

Об этом говорится в сообщении объединения "Укрметаллургпром".

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках за шесть месяцев 2021 года составляет 46,39%, что несколько ниже показателя аналогичного периода 2020 года (49,04%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за шесть месяцев 2021 года заметно выше показателя января-июня 2020 года (37,95% и 32,88% соответственно). Доля же сортового проката в экспортных поставках за шесть месяцев 2021 года уступает показателю аналогичного периода 2020 года.(15,66% в 2021 году против 18,08% в 2020 году).

В январе-июне 2021 года емкость внутреннего рынка составляла 2,25 млн тонн металлопроката, из которых 468,6 тыс. тонн, или 20,78%, приходится на импорт. В аналогичном периоде 2020 года емкость внутреннего рынка была 2,14 млн тонн, из которых 531,7 тыс. тонн, или 24,9%, импортировано. Таким образом за полгода наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка относительно января-июня 2020 года на 5,57%, с одновременным сокращением доли импортной составляющей на 4,11%.

Структура импорта в январе-июне 2021 года характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (55,61% и 42,15% соответственно); в аналогичном периоде 2020 гоода доминирование плоского проката над сортовым было несколько менее существенным (соответственно, 53,47% и 44,84%).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июне 2021 года являются страны Европейского союза (32,8%), другой Европы (23,3%) и страны Южной Америки (10,5%).

Среди металлургических импортеров за шесть месяцев 2021 года первое место занимает СНГ (42,5%), на втором ЕС-27 (22,9% ), на третьем – другая Европа (17,9%).