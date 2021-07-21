Минэкономики хочет увеличить занятость населения на 10% для уменьшения трудовой миграции

Для уменьшения трудовой миграции правительство активизирует политику занятости, соответственно поставлена цель увеличить занятость на 10%.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Алексей Любченко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Мы должны быть честными, определить проблемы и строить новую экономику на основе социального диалога гражданин-бизнес-государство. Также меняем подходы работы служб занятости. Будем создавать современную сервисную службу по подбору и подготовке персонала для работодателей и профессионального обучения для безработных в соответствии с требованиями рынка. Для примера, на сегодня имеем более 75 тыс. свободных рабочих мест, которые необходимо заполнить. Когда говорим о занятости, важно отметить, что в Украине есть рабочие места, вакансии, из-за развития экономики образуются новые. В целом мы поставили себе цель - увеличить занятость в Украине на 10%", - рассказал Любченко.

По словам Любченко, вопросы занятости в Украине имеет значительно большую проблематику: "Вопрос значительно шире - это также и о теневой экономике, для примера, в прошлом году почти 11 млн человек не получали совсем никакого дохода, а теневой фонд оплаты труда оценивается в сумму почти 500 млрд грн. Часто сталкиваемся с проблемой: люди уговаривают работодателя написать отказ. Мы ежедневно фиксируем такие факты совместно с Гоструда, Налоговой службой и местными властями".

"Как отмечают коллеги, много людей возвращается в Украину и работает. Подтверждением этого является статистика-за два последних месяца динамика количества сообщений об официальном трудоустройстве выросла более чем в два раза. Но мы не должны на этом останавливаться и продолжать социальный диалог", - отметил первый вице-премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что, по данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ, за рубежом работает от 3 млн до 5 млн украинцев.