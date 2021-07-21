Глобальные выбросы углекислого газа достигнут рекорда в 2023 году, – МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рост мировых выбросов углекислого газа (СО2) до рекордных значений в 2023 году. Затем показатель будет стабильно расти.

При таком сценарии объем выбросов в 2023 году будет на 800 млн тонн СО2 меньше, чем если бы не предпринималось вообще никаких мер по устойчивому восстановлению, передает enkorr.

Вместе с тем этот показатель будет выше на 3,5 млрд тонн СО2, чем может быть, согласно сценарию МЭА по достижению углеродной нейтральности в 2050 году.

Ожидается, что дополнительные траты, добавленные правительствами стран с прошлого года, увеличат инвестиции в чистую энергетику и электрические сети еще на $350 млрд в год в период между 2021 и 2023 годом. Это соответствует росту на 30% по сравнению с уровнями прошлых лет. Тем не менее это всего 35% от суммы, которая в соответствии с планом МЭА по устойчивому восстановлению позволит достичь углеродной нейтральности в мире к 2050 году.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленному проекту Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2), выбросы СО2 на промышленных предприятиях Украины увеличатся на 16% к 2030 году от уровня 2019 года.