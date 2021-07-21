В Украине зафиксировали 655 новых случаев COVID-19

На утро 21 июля в Украине зафиксировали 655 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 37 детей и 18 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 508 человек, умерло 13 пациентов, выздоровело – 577 человек. Кроме того, совершили 43 503 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 245 930 человек, выздоровело – 2 182 502, летальных случаев зафиксировали 52 769, также провели 11 200 678 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 778 377 человек, за прошедшие сутки – 100 003. Полностью иммунизирован 1 501 291 гражданин. Отмечается, что за 20 дней июля медбригады совершили больше вакцинаций, чем за весь июнь – более 1,6 млн.

Днем ранее, 20 июля, сообщали о 598 новых случаях заболевания, 19 июля – о 182 новых случаях.