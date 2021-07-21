СБУ задержала первого пирата в истории Украины

Служба безопасности задержала гражданина, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение в размере $500 тыс.

Как сообщает пресс-центр СБУ, это первый случай в истории Украины, когда сообщили о подозрении в пиратстве.

Отмечается, что пиратом оказался житель Николаевщины. Он устроился работу в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Однако, вместо того, чтобы охранять корабль, мужчина сам захватил его.

"Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что требует изменить курс судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Начались переговоры с менеджерами компании собственника судна, которые продолжались 4 дня. Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать корабль за $6 тыс.", – говорится в сообщении.

Однако, когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. Он требовал $100 тыс. – иначе угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Подозреваемый успел выбросить часть оружия, впоследствии его остановили силой. Так как события разворачивались в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности – на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одной страны.

Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. Со времени приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места проживания.

На данный момент ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 446 УКУ, то есть в пиратстве, а именно применении насилия, грабеже или других враждебных действиях по отношению к экипажу морского судна.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.