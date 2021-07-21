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СБУ задержала первого пирата в истории Украины

СБУ задержала первого пирата в истории Украины

Служба безопасности задержала гражданина, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение в размере $500 тыс.

Как сообщает пресс-центр СБУ, это первый случай в истории Украины, когда сообщили о подозрении в пиратстве.

Отмечается, что пиратом оказался житель Николаевщины. Он устроился работу в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Однако, вместо того, чтобы охранять корабль, мужчина сам захватил его.

"Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что требует изменить курс судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Начались переговоры с менеджерами компании собственника судна, которые продолжались 4 дня. Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать корабль за $6 тыс.", – говорится в сообщении.

Однако, когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. Он требовал $100 тыс. – иначе угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать выкуп. Подозреваемый успел выбросить часть оружия, впоследствии его остановили силой. Так как события разворачивались в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности – на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одной страны.

Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. Со времени приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места проживания.

На данный момент ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 446 УКУ, то есть в пиратстве, а именно применении насилия, грабеже или других враждебных действиях по отношению к экипажу морского судна.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Автор: 

Джерело:  СБУ
пірати (31) СБУ (1548)


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Топ коментарі
+8
Зебилли Бонс.
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21.07.2021 17:37 Відповісти
+5
вообще то судно является территорией той страны под флагом которой оно ходит. Причем это работает не только в экстерриториальных водах, но и во внутренних водах государств, где согласно международному обычаю и практике государств на иностранных судах внутренний распорядок (в частности, отношения между капитаном и экипажем судна) регулируется законами и правилами страны, флаг которой несет судно.
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21.07.2021 13:09 Відповісти
+5
бред какой-то... сбу видимо пытается отвлечь внимание от скандала с погранцами...
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21.07.2021 15:59 Відповісти
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а походку хорошо проверили? и рост не забудте померить.......
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21.07.2021 11:21 Відповісти
СБУ задержала первого пирата в истории Украины - Цензор.НЕТ 7956
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21.07.2021 18:38 Відповісти
в другой статье чувак требовал 6000$, свою, видимо зарплату. Сейчас переписали.
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21.07.2021 11:30 Відповісти
Так как события разворачивались в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности Источник: https://biz.censor.net/n3278296

Что за бред? Захватил судно, базу, выбросил часть оружия и его потом просто отпустили? Звучит как реклама пиратсва.
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21.07.2021 11:47 Відповісти
та да, вступайте в братство пиратов, тут можно безнаказанно грабить корованы(с)
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21.07.2021 13:08 Відповісти
вообще то судно является территорией той страны под флагом которой оно ходит. Причем это работает не только в экстерриториальных водах, но и во внутренних водах государств, где согласно международному обычаю и практике государств на иностранных судах внутренний распорядок (в частности, отношения между капитаном и экипажем судна) регулируется законами и правилами страны, флаг которой несет судно.
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21.07.2021 13:09 Відповісти
Ну первый блин как говорится комом, пират конечно лучший , просить 500 и сторговаться на шести это высший пилотаж, его надо к сомалийским коллегам, проводить тренинги на тему "Как нужно требовать выкуп"
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21.07.2021 14:51 Відповісти
Джек Порошенко?
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21.07.2021 15:11 Відповісти
Зебилли Бонс.
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21.07.2021 17:37 Відповісти
ага, при захвате ещё и брата убил, а чтобы замести следы съел!
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21.07.2021 19:36 Відповісти
Ого! Да тут фильм можно снимать художественный!
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21.07.2021 15:24 Відповісти
бред какой-то... сбу видимо пытается отвлечь внимание от скандала с погранцами...
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21.07.2021 15:59 Відповісти
Забудьте) какие погранцы
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22.07.2021 09:48 Відповісти
Здібний хлопчина, планування і виконання операції на високому рівні, от тільки не зачистився, як належить.
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21.07.2021 16:34 Відповісти
Мужик походу перечитал Стивенсона и Сабатини.
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21.07.2021 17:42 Відповісти
Бред конченный.... Он что вплавь с оружием, и база не под флагом и никому не принадлежит? Фейк какой-то....
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21.07.2021 19:08 Відповісти
мдя.... шота не тот пират пошёл... или он не первый а последний....
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21.07.2021 19:42 Відповісти
надо сесть на какой нибудь лайнёр под видом попугая и чутка отплыв потребовать денех а то\насру в море-океян.... согласен даже на 5кусочков+расходы.....
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21.07.2021 19:44 Відповісти
В пірати піду
СБУ задержала первого пирата в истории Украины - Цензор.НЕТ 5489
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21.07.2021 19:53 Відповісти
Суров украинский пират! Не каждый в одиночку захватит крупнотоннажное судно....Про такое ни сомалийцы ни триады даже помышлять не могут. Здесь несомненный приоритет украинского духа. Смущает ,что в "нейтральных " водах ,где вся власть у капитана ,последний не приговорил его к повешению на реи.......(А вдруг они сговорились?)
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21.07.2021 20:35 Відповісти
СБУ задержала первого пирата в истории Украины - Цензор.НЕТ 4351
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21.07.2021 20:36 Відповісти
Це ж якась зелена чума, а не пірат ))))))
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21.07.2021 22:05 Відповісти
Так, а чому ця новина в розділі Бізнес Цензор? Це що, натяк? Ще одна нова галузь господарчої діяльності? 🏴⚔️⚓🚢
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21.07.2021 23:09 Відповісти
Какие-то мултики левые. То пират, то он потерпевшая сторона, бо зарплату выплатили тока после выстрела в потолок. Но полюбос - со счастливыми хэппи-эндом (отпустили на все 4 стороны).
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22.07.2021 00:17 Відповісти
ЗЫ... запакуют в психушку, а доктора, выдавшего справку-нормалек для работы в охране упекут на кичу.
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22.07.2021 00:19 Відповісти
камень ему на шею и по доске за борт !
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22.07.2021 02:44 Відповісти
когда уже первого в Украине клоуна арестуют?
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22.07.2021 09:07 Відповісти

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