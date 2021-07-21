Еврокомиссия предлагает ограничить платежи наличными до 10 тысяч евро

Еврокомиссия представила масштабный пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Евросоюзе.

Как сообщает DW, в частности, в Брюсселе предлагают ввести верхнее ограничение для расчета наличными в 10 тыс. евро.

То есть Еврокомиссия предлагает, чтобы в будущем в странах ЕС можно было оплачивать наличными только счета до 10 тыс. евро. Исключения могут сделать для расчетов между частными лицами и лицами, не имеющими банковские счета. Например, собственники подержанных автомобилей смогут продавать их за наличные. Все, что будет стоить больше 10 тыс. евро, предлагается покупать и продавать безналично, чтобы каждую транзакцию можно было отследить.

Отмечается, что две трети стран ЕС уже ввели верхнее ограничение для наличных расчетов. В Германии и Австрии такого ограничения пока нет.

Кроме того, в Еврокомиссии предлагают тщательнее контролировать криптовалюти, в частности биткойн, чтобы можно было отслеживать транзакции. Также ЕК намерена запретить анонимные онлайн-биржи для торговли криптовалютами, так называемые Wallets.

Также Еврокомиссия предлагает основать новое ведомство по вопросам борьбы с отмыванием средств – Alma (Anti-Money Laundering Authority). Это ведомство хотят наделить полномочиями контролировать финансовые учреждения, если существует повышенный риск отмывания средств или финансирования терроризма, а также поручить ему координацию усилий национальных профильных ведомств стран-членов ЕС.

Отмечается, что Almа необходимо создать 250 рабочих мест. Оно может начать работу в 2024 году и заработать в полную силу с 2026 года.