Мининфраструктуры разработало требования к водородным автомобилям

Министерство инфраструктуры намерено создать условия для импорта водородных автомобилей, а также наладить их производство в Украине.

Об этом говорится в проекте приказа "Об утверждении изменений в Порядок утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования".

Как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодняшний момент в Украине отсутствуют требования к водородному транспорту. Речь идет об электрических транспортных средствах на водородных топливных элементах, которые работают на сжатом водороде. Документ улучшит нормативно-правовую базу отрасли.

"Автомобили, работающие на водороде, являются экологичными, ведь имеют нулевой уровень выбросов углерода. Увеличение количества таких транспортных средств снизит уровень негативного воздействия на окружающую среду", – говорится в сообщении.

Кроме того, документом предусматривается отсрочка до 1 января 2025 года некоторых требований правил Европейской экономической комиссии ООН, в частности, относительно ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида.

"Отсрочка требований введена для поддержки национальных производителей, импортеров, дилеров, а также потребителей от подорожания производства и конечной стоимости автомобилей", – уточнили в Мининфраструктуры.