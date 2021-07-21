"Укрзализныця" сообщила о задержке десяти поездов из-за непогоды
В связи с погодными условиями ряд поездов "Укрзализныця" курсирует с опозданием.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, по состоянию на 10:00 задерживались поезда:
- №137 Лисичанск – Хмельницкий (на 2 часа 40 минут);
- №126 Киев – Константиновка (на 2 часа 45 минут);
- №282 Хмельницкий – Геническ (на 2 часа);
- №15 Харьков – Рахов (на 2 часа);
- №87 Новоалексеевка – Ковель (1 час 10 минут);
- №188 Ковель – Николаев (на 1 час);
- №232 Геническ – Ивано-Франковск (на 1 час);
- №19 Киев – Попасная (на 30 минут).
Кроме того, "Укрзализныця" сообщила о задержке пригородных поездов №6722 Ромодан – Полтава (на 36 минут) и №6724 Ромодан – Полтава (на 30 минут).
Джерело: "Укрзализныця"
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