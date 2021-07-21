Крупнейшие сети обновили рекорд цен на автогаз

Средняя цена сжиженного газа 21 июля в сетях АЗС повысилась на 12 копеек до 16,42 грн/л, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине.

Как сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19-21 копейку – до 15,78 грн/л. На станциях сети Shell ресурс подорожал на 34 копеек – до 16,21 грн/л.

AMIC и "Автотранс" подняли цены на 17 и 25 копеек – до 16,23 и 16,48 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 15 и12 копеейк – до 16,42 и 16,03 грн/л. В сети "Авантаж 7" цена выросла на 20 копеек – до 15,85 грн/л.

Такие сети как "Фактор", BVS, "Укргаздобыча", Marshal, Mango и другие подняли цены на 10-40 копеек.