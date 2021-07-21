БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 318 12

Крупнейшие сети обновили рекорд цен на автогаз

Крупнейшие сети обновили рекорд цен на автогаз

Средняя цена сжиженного газа 21 июля в сетях АЗС повысилась на 12 копеек до 16,42 грн/л, что является рекордным показателем за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине.

Как сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19-21 копейку – до 15,78 грн/л. На станциях сети Shell ресурс подорожал на 34 копеек – до 16,21 грн/л.

AMIC и "Автотранс" подняли цены на 17 и 25 копеек – до 16,23 и 16,48 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 15 и12 копеейк – до 16,42 и 16,03 грн/л. В сети "Авантаж 7" цена выросла на 20 копеек – до 15,85 грн/л.

Такие сети как "Фактор", BVS, "Укргаздобыча", Marshal, Mango и другие подняли цены на 10-40 копеек.

Автор: 

Джерело:  еnkorr
АЗС (1595) ціни (3540) скраплений газ (1149)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
отопление , тарифы, топливо, проезд, продукты, лекарства.....ура зелепузикам коломойского и их шестеркам-избирателям !
показати весь коментар
21.07.2021 12:46 Відповісти
+6
Крупнейшие сети обновили рекорд цен на автогаз - Цензор.НЕТ 1668
показати весь коментар
21.07.2021 12:48 Відповісти
+5
просто радуюсь зеледупикам! зажили по багатому! все как и хотели. да,зебилы?
показати весь коментар
21.07.2021 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
просто радуюсь зеледупикам! зажили по багатому! все как и хотели. да,зебилы?
показати весь коментар
21.07.2021 12:34 Відповісти
отопление , тарифы, топливо, проезд, продукты, лекарства.....ура зелепузикам коломойского и их шестеркам-избирателям !
показати весь коментар
21.07.2021 12:46 Відповісти
когда не работает экономика а страна погрязла в коррупции никогда не будет порядка. Ибо страна превратилась в купи-продай. Мы где-то граничим между первобытным и феодальным строем(((((
показати весь коментар
22.07.2021 07:25 Відповісти
Страна превращается в Сомали. С такой же опасностью кровавейших междоусобиц феодальніх князьков. Единственно безопасный путь - инвазия "миротворческих батальонов".
показати весь коментар
22.07.2021 13:23 Відповісти
Крупнейшие сети обновили рекорд цен на автогаз - Цензор.НЕТ 1668
показати весь коментар
21.07.2021 12:48 Відповісти
Крупнейшие сети обновили рекорд цен на автогаз - Цензор.НЕТ 9391
показати весь коментар
21.07.2021 12:49 Відповісти
хоч маленький, але сьогодні - позитивчик: так і бачу потуплені очі зе-баранів після погляду на цінники...
показати весь коментар
21.07.2021 13:38 Відповісти
*****,слёзы благодарности застилают глаза...
показати весь коментар
21.07.2021 22:40 Відповісти
нюхачей добавилось и туры подорожали(((((
показати весь коментар
22.07.2021 07:22 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27000902.html Не палучилась
А помните, как пару месяцев назад наивеличайший лидор современности Зеленский топал ножкой и ограничил сетям АЗС цену на топливо? Повинуясь указу, цены на недорогие сорта топлива снизили примерно на месяц, а сейчас они вернулись к прежнему уровню. При этом скидки и бонусы для постоянных клиентов сильно уменьшились, так что за пафосный пиар зекоманды опять платит конечный потребитель - мы с вами.

На видео: Зеленский и его команда вручную управляют рынком.https://www.facebook.com/ibigdan.new/videos/362614312048694 видео на фейсбук
показати весь коментар
22.07.2021 11:52 Відповісти
Дело потрошенко живет, сначала воно грабило, теперь петрушка славно продолжил это дело дальше.
показати весь коментар
22.07.2021 13:06 Відповісти
Пенсокомми из могилы вылезло. )))
показати весь коментар
22.07.2021 13:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 