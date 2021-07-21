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"Укрзализныця" потратит на оценку имущества 22 миллиона

АО "Укрзализныця" объявила закупку услуг по проведению оценки имущества для целей бухгалтерского учета.

На эти цели в финансовом плане компании предусмотрено 22,5 млн грн, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В частности, будут оценены основные средства, нематериальные активы, незавершенные капитальные инвестиции для целей бухгалтерского учета, что обусловлено необходимостью выполнения требований международных стандартов финансовой отчетности и учетной политики общества", – говорится в сообщении.

В последний раз имущество "Укрзализныци" оценивали в 2014 году для формирования статутного капитала компании.

Отмечается, что с того времени, под воздействием инфляционных процессов произошли значительные изменения рыночной стоимости указанных объектов.

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Джерело:  "Укрзализныця"
майно (117) Укрзалізниця (4809)


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