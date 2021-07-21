СБУ заблокировала более тысячи кибератак за полгода. ИНФОГРАФИКА

Киберспециалисты Службы безопасности за первое полугодие 2021 года нейтрализовали более 1 тыс. кибератак и инцидентов на ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что активизация атак была зафиксирована в апреле-мае. Как подчеркнули в ведомстве, как раз в это время происходила концентрация военных формирований РФ вдоль украинской границы.

Одну из масштабных кибератак, заблокированых СБУ, совершила хакерская группировка Armageddon, подконтрольная ФСБ РФ. Хакеры пытались поразить системы электронного документооборота, чтобы получить доступ к секретным данным украинских органов государственной власти.

Также киберспециалисты прекратили деятельность 8 ботоферм мощностью более 35 тыс. аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент.

В течение шести месяцев 2021 года для защиты национальной информационной безопасности были привлечены к уголовной ответственности 60 человек, из которых 22 осудили.

Также был запрещен въезд 46 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизму в Интернете.

Кроме того, СБУ подготовили материалы для введения в мае санкций со стороны СНБО относительно 224 вебресурсов, а также 198 юридических и 15 физических лиц, действовавших во вред нашему государству. Ограничения были применены также к трем электронных платежным системам, причастным к финансированию террористической деятельности.

Всего по материалам киберподразделения СБУ в январе-июне было начато 334 уголовных производства. Часть из них касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных сетей.