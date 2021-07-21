Кабмин обязал госшахты направлять 80% выручки на выплату зарплат шахтерам (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 21 июля, примет решение о направлении на выплату зарплат шахтерам 80% средств, полученных государственными угольными предприятиями от реализации продукции.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание Кабмина.

"Правительство сегодня принимает новые правила, по которым шахты, имеющие задолженность перед работниками, должны в обязательном порядке направлять на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции", – сказал премьер.

"Это будет содействовать тому, чтобы шахтерские предприятия рассчитывались по старым зарплатным долгам и не создавали новых", – добавил Шмыгаль.

В ходе заседания Кабмина соответствующий проект постановления был принят по процедуре без обсуждения.

Согласно проекту, документом вносятся изменения в постановление №80 от 23 января 2019 года, которым утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для реструктуризации угольной отрасли.

В частности, установлено, что Минэнерго при наличии задолженности по заработной плате перечисляет средства угледобывающим предприятиям и ГП "Дирекция по строительству объектов" при условии перечисления ими на оплату труда и связанные с этим обязательные платежи не менее 80% средств, полученных от реализации продукции и других поступлений на 1 число месяца, следующим за отчетным периодом.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, постановлением вводится дополнительное условие получения бюджетных средств на оплату труда с применением подходов, аналогичных тем, что действовали в 2018 году.

Как сообщалось, 14 июля Кабинет министров дополнительно выделил 393,05 млн грн на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками государственных шахт, которая на начало июля составляла 1,33 млрд грн, из них 1 млрд грн – долг, который возник с начала года.

При этом, по данным Минэнерго, убытки от реализации угля государственными шахтами в первом полугодии составили 2,81 млрд грн, а дефицит средств на выплату зарплат шахтерам до конца года составляет 2,9 млрд грн.