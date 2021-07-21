Собственники магазинов "Сильпо" планируют открыть сеть спортивных клубов

Fozzy Group анонсировала создание сети спортклубов "Apollo Next Спорт-Пространство" в сегменте "высокая ценность – низкая цена".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что при выборе названия создатели сети вдохновились программой космических полетов NASA.

Первые три клуба откроются в столице в сентябре 2021 года: в ТРЦ Dream Town 1, ТРЦ ХарьОК и ТРЦ "Арена Сити".

В каждом спортивном пространстве будут обустроены зона для групповых тренировок, функциональная зона для малых групп, кардиозона, зона растяжки, а также место для работы со свободным весом и спортивным оборудованием. На территории есть ЦКК (центр управления клубом), социальное пространство с кофейней-баром, магазин спортивной экипировки Decathlon, аксессуаров и спортивного питания, а также раздевалки и душевые.

При этом, в компании подчеркивают, что Apollo Next – первая полностью диджитализированная сеть, где все взаимодействие происходит через сайт, приложение, систему распознавания лиц, браслет Apollo Next и NFC устройства.