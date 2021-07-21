Глава МВД назвал предварительную причину выброса газа на "Ривнеазоте" Фирташа

Предварительной причиной произошедшей во вторник аварийной ситуации на ЧАО "Ривнеазот" может быть отсутствие модернизации оборудования в последние десятилетия и коррозия трубопровода.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в ходе заседания правительства в среду, 21 июля.

Он напомнил, что инцидент произошел накануне в 16:57 – в цехе неконцентрированной азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода, вследствие чего произошел выброс незначительного количества нитрозных газов на территории завода

"Уже через 26 минут персоналом утечка газа была прекращена. Вследствие происшествия приостановлена работа одного участка цеха азотной кислоты, сам производственный процесс предприятия не останавливался. Пострадавших, загрязнения территории не зафиксировано", – сказалл Монастырский.

Глава министерства также заверил, что выброс газа не представляет угрозы экологии и населению.

"Если мы говорим о предварительных причинах, то само предприятие функционирует с 1969 года, по предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопроводов не проводился в последние десятилетия. Поэтому предварительными причинами могут быть несоответствие трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая функционирует на территории предприятия", – добавил Монастырский.

Глава МВД добавил, что по этому факту Нацполицией внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч 1. Ст. 273 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или цехах).

По словам Монастырского, с целью недопущения в будущем подобных аварий предложено поручить Гоструда, ГСЧС и Минэкологии провести внеплановые проверки всех объектов первого и второй ступени химической опасности.

Как сообщалось, над предприятием "Ривнеазот" вечером 20 июля появилась рыжая туча из-за разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверила, что угрозы людям и окружающей среде из-за выброса газа нет.

"20 июля около 17:10 вблизи г. Ривне на территории завода ПАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет", – говорилось в сообщении.

Напомним, ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн.