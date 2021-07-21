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Глава МВД назвал предварительную причину выброса газа на "Ривнеазоте" Фирташа

Глава МВД назвал предварительную причину выброса газа на

Предварительной причиной произошедшей во вторник аварийной ситуации на ЧАО "Ривнеазот" может быть отсутствие модернизации оборудования в последние десятилетия и коррозия трубопровода.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в ходе заседания правительства в среду, 21 июля.

Он напомнил, что инцидент произошел накануне в 16:57 – в цехе неконцентрированной азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода, вследствие чего произошел выброс незначительного количества нитрозных газов на территории завода

"Уже через 26 минут персоналом утечка газа была прекращена. Вследствие происшествия приостановлена работа одного участка цеха азотной кислоты, сам производственный процесс предприятия не останавливался. Пострадавших, загрязнения территории не зафиксировано", – сказалл Монастырский.

Глава министерства также заверил, что выброс газа не представляет угрозы экологии и населению.

"Если мы говорим о предварительных причинах, то само предприятие функционирует с 1969 года, по предварительной информации, капитальный ремонт с заменой трубопроводов не проводился в последние десятилетия. Поэтому предварительными причинами могут быть несоответствие трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая функционирует на территории предприятия", – добавил Монастырский.

Глава МВД добавил, что по этому факту Нацполицией внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч 1. Ст. 273 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или цехах).

По словам Монастырского, с целью недопущения в будущем подобных аварий предложено поручить Гоструда, ГСЧС и Минэкологии провести внеплановые проверки всех объектов первого и второй ступени химической опасности.

Как сообщалось, над предприятием "Ривнеазот" вечером 20 июля появилась рыжая туча из-за разгерметизации трубопровода в цехе азотной кислоты.

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заверила, что угрозы людям и окружающей среде из-за выброса газа нет.

"20 июля около 17:10 вблизи г. Ривне на территории завода ПАО "Ривнеазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозные газами. В 17:26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет", – говорилось в сообщении.

Напомним, ЧАО "Ривнеазот" из группы Ostchem Дмитрия Фирташа по итогам работы в 2020 году получило 4,62 млрд грн чистого убытка, тогда как 2019 год завершило с чистой прибылью 4,07 млрд грн.

Автор: 

Кабмін (7806) МВС (530) Рівне (160) Рівнеазот (12) Фірташ Дмитро (621) Монастирський Денис (21)


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Топ коментарі
+3
Глава МВД назвал предварительную причину выброса газа на "Ривнеазоте" Фирташа

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А причина и предваритедьная, и она же окончательня - это Фирташ.
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21.07.2021 16:02 Відповісти
+1
стесняюсь спросить у главного "борца" с олигархами, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат так все таки фирташа, которому ты Ничтожество хочешь списать 55 млрд. долга, место того что-бы добиваться его экстрадиции....
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21.07.2021 14:59 Відповісти
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стесняюсь спросить у главного "борца" с олигархами, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат так все таки фирташа, которому ты Ничтожество хочешь списать 55 млрд. долга, место того что-бы добиваться его экстрадиции....
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21.07.2021 14:59 Відповісти
от Фирташа привет
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21.07.2021 15:51 Відповісти
Глава МВД назвал предварительную причину выброса газа на "Ривнеазоте" Фирташа

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А причина и предваритедьная, и она же окончательня - это Фирташ.
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21.07.2021 16:02 Відповісти
так для бубочки, по законодавству фірма-підприємство в даному випадку попадає під арешт, зупиняється ВСЕ **** ВСЕ виробництво до судового рішення!!! *** вашу мать СБУ ****! читайте хоть закони підари!
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21.07.2021 19:55 Відповісти
Фернандо,ты хоть представляеш как производят азотную кислоту?Ты самый умный и юр.подкованный?А что такое непрерывный технологический цикл слыхал?Да останови хоть на пол часа,то потом от последствий можно все Ривне закопать.Почитай хоть учебник по химии,*****...
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22.07.2021 07:13 Відповісти
Шановне товариство! Чи лаєтесь ви між собою, чи звинувачуєте в тому, що сталось вище керівництво держави від цього нічого не зміниться. Правди ми ніколи не взнаємо. Нас просто навчили не вірить офіційним заявам(особливо після Чорнобильської аварії на ЧАЕС) Якщо кажуть, що загрози довкіллю та життю громадян нічого не загрожує, це значить що загроза існує. І якщо завод працює з 1969 року то ніхто не застрахований ще від більших аварій, тому, що ніякої модернізації або капітальних ремонтів за часів фірташа ніхто на заводі не робив і не бачив, головна тема - це бабки, які фірташ заробляв та виводив та мабуть продовжує виводити в офшори не сплачуючи податки до держбюджету. В Рівному завод Рівнеазот офіційно не працює, можете поцікавитись у місцевих жителів. І я згоден з Nikolom Kovalenko, що причина аварії що попередня та й остаточна - це фірташ.
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22.07.2021 10:43 Відповісти
Т!
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22.07.2021 13:29 Відповісти
ТРЕТИЙ МАЙДАН И НЕ БУДЕТ НЕ ФИРТАША НЕ ДРУГОЙ ПОХОЖЕЙ СОБАКИ !!!
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22.07.2021 13:30 Відповісти

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