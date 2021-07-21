Холдинг ДТЭК Ахметова уволил руководителя трейдингового подразделения

Глава трейдингового подразделения энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова – ООО "Д.Трейдинг" – Виталий Бутенко завершает работу на этой должности с 21 июля.

Как сообщает пресс-служба компании, Бутенко возглавлял "Д.Трейдинг" с момента его основания в январе 2019 года.

До этого Бутенко работал в структурах холдинга ДТЭК с 2007 года, сначала на позиции Директора по стратегии, слияниям и поглощениям, а в 2014 году возглавил коммерческую дирекцию "ДТЭК Энерго".

"В планах Виталия Бутенко заняться развитием собственных инвестиционных проектов", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что временно исполняющим обязанности генерального директора "Д.Трейдинг" будет назначен Дмитрий Сахарук, который сейчас является исполнительным директором ДТЭК.

Ранее об увольнении Бутенко сообщил Telegram-канал "Монополист". По данным авторов канала, это связано с заключением оказавшихся невыгодными для холдинга ДТЭК контрактов на экспорт газа.

В частности, в ноябре 2020 года "Д.Трейдинг" заключил с "ДТЭК Нефтегаз" форвардный контракт на покупку 1,4 млрд кубометров газа по цене около 12,5 евро за МВт-ч или около $140 за тысячу кубов.

В то же время "Д.Трейдинг" заключил форвардный контракт на продажу примерно того же объема газа в Европе по цене 14 евро за МВт-ч, не ожидая резкого скачка цен на газ в 2021 году.

Но с января 2021 года цена газа в Европе начала расти, достигнув многолетних максимумов. Таким образом, если бы "Д.Трейдинг" не заключал форвардного контракта на продажу газа в Европе, он мог бы продать в среднем по 20-25 евро за МВт-ч тот газ, который купил по 12,5 евро. В целом из-за этого главный акционер ДТЭК Ринат Ахметов за год недополучит минимум 100 млн евро прибыли.

Как сообщалось, ранее Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обвинила группу ДТЭК Рината Ахметова в манипулировании ценами на рынке электроэнергии, что привело к ее обвалу в начале июня до исторических минимумов.

По данным НКРЭКУ, спрос на этом сегменте рынка рухнул на 40% из-за того, что трейдер "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова перестал закупать электроэнергию на РСВ, перейдя на прямые договора. При этом, значительный портфель поставок электроэнергии ДТЭК относится к внутригрупповым продажам, когда электроэнергия поставляется предприятиям из группы СКМ Рината Ахметова.

Большей частью, в результате того, что "Д.Трейдинг" увел значительную часть спроса с РСВ, цена опустилась с 1450 грн/МВт-ч 1 июля до 426 грн/МВт-ч 4 июля.

После этого НКРЭКУ на экстренном заседании 4 июля установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), ограничила объем внутригрупповых продаж электроэнергии до 50% и обязала операторов систем распределения (облэнерго) и оператора системы передачи ("Укрэнерго") закупать на РСВ 95% электроэнергии для технологических потерь вместо 50%.