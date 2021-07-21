Кабмин утвердил стратегию государственного управления на 2022-2025 годы

Кабинет министров принял Стратегию реформирования государственного управления Украины на 2022-2025 годы и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Новая Стратегия является продолжением предыдущего этапа внедрения реформы государственного управления и базируется на результатах оценки состояния государственного управления Украины, проведенной экспертами Программы поддержки совершенствования управления и менеджмента (SIGMA)", – отметил он.

По его словам, 82% опрошенных граждан считают реформу государственного управления важной, 65% граждан удовлетворены обслуживанием в центрах предоставления административных услуг. Однако, Немчинов отметил, что требует внедрения общая административная процедура, реформа оплаты труда на государственной службе и ряд других аспектов.

Основная цель Стратегии заключается в построении в Украине способного сервисного и цифрового государства, которое обеспечивает защиту интересов граждан на основе европейских стандартов и опыта.

Ожидаемыми результатами проведения реформы государственного управления до 2025 года являются: обеспечение предоставления услуг высокого качества и формирования удобной административной процедуры для граждан и бизнеса; формирование системы профессиональной и политически нейтральной публичной службы, ориентированной на защиту интересов граждан; развитие эффективных и подотчетных гражданам государственных институтов, которые формируют государственную политику и успешно ее реализуют для устойчивого развития государства.