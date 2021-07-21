Только половина таможенников прошли тестирование успешно, – Минфин

По результатам экспериментального тестирования сотрудников таможенной службы, 56% из них показали положительный результат по всем всех трех тестам: на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности, а также тест на благонадежность.

В то же время, 10,5% таможенников не рекомендуются к прохождению службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего в тестировании приняли участие 9 048 человек, 495 – получили отличные результаты по всем трем тестам. Наибольший процент отличников (9%) – на Буковинской и Полесской таможнях.

При этом, самый высокий уровень благонадежности показали Подольская таможня (Хмельницкая область) – 75%, Северная таможня (Черниговская область) – 65,3%, Киевская таможня (Черкасская область) – 69,5%. Больше всего не рекомендованных к прохождению службы оказалось на Азовской таможне – 22,6%.

Лучшие результаты по тестированию на знание законодательства и на общие способности показали Полесская, Буковинская, Днепровская (Днепропетровская область), Черноморская (Николаевская область) и Энергетическая таможни – около 90% служащих успешно сдали тесты.

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, важно, чтобы опыт, полученный во время пилотного проекта, в дальнейшем реализовывался во время регулярных и системных аттестаций квалификации и благонадежности таможенников. Для этого необходимо принятие соответствующих законодательных изменений.

Проект по тестированию реализован Минфином и Государственной таможенной службой при поддержке Международной организации миграции и Посольства США в Украине.