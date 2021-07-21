Кабмин упростил выделение помощи общинам на развитие социальных услуг

Кабинет министров упростил условия участия территориальных общин в пилотном проекте "Развитие социальных услуг". Теперь каждая община, которая примет участие в проекте, получит от государства до 2 млн гривен в год на развитие социальных услуг.

Как сообщает пресс-служба Министерства политики, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 июля.

Отмечается, что на государственную помощь может претендовать каждая территориальная громада, в которой работает хотя бы один специалист по социальной работе. Также предусматривается возможность участия в проекте поставщиков социальных услуг государственного, коммунального и негосударственного секторов", – говорится в сообщении.

"Ключевые социальные услуги должны быть доступны человеку по месту его проживания - в территориальной громаде. Мы понимаем, что на местном уровне не хватает квалифицированных специалистов и ресурсов для создания качественных социальных услуг, поэтому упростили условия участия в конкурсе, чтобы каждая территориальная громада имела возможность получить государственную помощь на развитие социальных услуг", – прокомментировала министр соцполитики Марина Лазебная.

В ведомстве пояснили, что громады, которые примут участие в пилотном проекте, получат финансирование на внедрение ключевых социальных услуг: дневной уход для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и пожилых людей; сопровождение во время инклюзивного обучения; социальное сопровождение при трудоустройстве и во время работы; временный отдых для родителей или опекунов, которые ухаживают за детьми с инвалидностью; поддержанное проживание; стационарный уход.